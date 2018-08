23 volontari del reparto logistica “NAVSUP Fleet Logistics Center Sigonella” questa mattina – 20 settembre – hanno ripulito l’area verde esterna del “Plesso Concordia” dell’Istituto comprensivo “Cesare Battisti” insieme a un gruppo di studenti e in sinergia con l’Oikos spa che, oltre a fornire tutti gli strumenti necessari per effettuare la pulizia, ha allestito un info-point con materiale informativo e dimostrativo sulla raccolta differenziata e sui benefici che ne derivano per l’ambiente e per i cittadini. In pochi, infatti, sapevano che dal riciclo della plastica si possono ricavare indumenti e accessori in pile o maglie in tessuto acetate, le stesse che spesso i piccoli calciatori indossano per le partite, o ancora righelli e altro materiale scolastico., come sottolineato dal dirigente scolastico Maria Paola Iaquinta: «Inauguriamo l’anno scolastico con una significativa azione di democrazia, insegnando ai nostri studenti che l’ambiente in cui vivono è un bene comune che va rispettato e tutelato, con il contributo di tutti. Ringrazio sentitamente il gruppo di volontari e l’Oikos per aver reso possibile questa iniziativa qui a San Cristoforo, contribuendo al nostro percorso di potenziamento e valorizzazione del senso civico e sociale che rivolgiamo ai bambini».: "È sempre alta l’attenzione che rivolgiamo ad iniziative di questo genere – ha spiegato Piccone, dell’Ufficio tecnico Oikos – che assumono particolare valore quando sono rivolte ai più giovani, ai quali è bene spiegare il corretto procedimento per il conferimento dei rifiuti, affinché il messaggio entri nelle case e porti a un incremento della differenziata. Giornate come questa ci incoraggiano a proseguire sulla strada della partecipazione attiva a tutela del patrimonio cittadino".che li vede costantemente impegnati in attività di volontariato ambientale e di supporto a chiese, parrocchie, mense dei poveri ed enti caritatevoli siciliani. "Per noi la Sicilia è come una seconda casa – ha affermato l’Ufficiale Kristin Lein che cura le pubbliche relazioni per il reparto logistica, presente oggi insieme al Capitano di Fregata Bradley Brooks – qui, come accade in America, vogliamo fare qualcosa per la città che ci ospita, per noi è anche un gesto di ringraziamento e un segno di appartenenza a questa comunità". Dello stesso avviso anche il responsabile Comunicazione della NAS americana Alberto Lunetta che ha sottolineato «l’importanza di compiere un’azione sinergica, grazie alla quale più risorse e competenze si uniscono per la sensibilizzazione e la riqualificazione dell’ambiente, comunicando un messaggio di integrazione e crescita sociale".