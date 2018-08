È l’essenza del meeting “Le ali della libertà – Il ruolo strategico dell’aeroporto di Catania nell’economia della Sicilia”, appuntamento promosso dal Tavolo per le imprese in programma lunedì 23 settembre, alle h. 10.00, presso l’Aula 15 di Palazzo delle Scienze a Catania.Uno scenario, quest’ultimo, certamente più promettente per le imprese del territorio e per l'impresa aeroportuale (SAC) ma di difficile attuazione, in assenza delle necessarie risorse finanziarie che l'UE potrebbe non assegnare più a Catania perché il suo Aeroporto è classificato come "comprehensive" e non come "core".Francesco Russo - Università Mediterranea di Reggio Calabria, Gaetano Mancini – Amministratore Delegato della SAC, Giuseppe Inturri – Università di Catania, Rosario Faraci – Università di Catania, Salvo Zappalà – Presidente di DIMSI. Il ruolo di facilitatore è affidato a Giuseppe Ursino, Presidente di JO.In scaletta anche gli interventi di Pietro Agen, Presidente di Confcommercio Sicilia, di Dario Pistorio, Presidente regionale della Fipe, di Massimiliano Floris, Responsabile ENAV dell’Aeroporto di Catania e di Andrea Graziano, Vicepresidente dell’associazione dei ristoratori “Catania Al Centro”.