46 e il figlio 18enne sono stati arrestati dai Carabinieri con l'accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fienile è tra gli immobili ispezionati dai militari nella zona tra Librino e Zia Lisa, operazione pianificata nell'ambito di uno stretto controllo del territorio per contrastare lo spaccio di droga.era già suddivisa in dosi. Perquisento in maniera accurata tra gli anfratti è stata trovata anche una pianta di cannabis indica di oltre 2 metri e 2 bilancini di precisione. La droga e gli strumenti sono stati posti sotto sequestro, mentre padre e figlio sono detenuti nel carcere di Piazza Lanza.