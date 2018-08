, a Nesima, perchè ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi da fuoco clandestine e munizionamento, ricettazione delle medesime nonchè detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di un mirato servizio di osservazione eseguito nel quartiere di Nesima, il personale dei “Condor” ha infatti notato l'uomo mentre, a bordo di uno scooter, usciva dal proprio garage e, una volta bloccato, ha trovato all'interno della borsa che Rocco teneva con sè, due distinti sacchetti per alimenti, all'interno dei quali vi erano due confezioni in cellophane sigillate con nastro da imballaggio, contenenti circa 2 chili di marjuana.rinvenire e sequestrare altre 9 confezioni in cellophane avvolte con nastro da imballaggio contenenti 7,4 chili circa di marijuana, custodite all’interno di un barile in plastica; una rivoltella marca calibro 38 con relativo munizionamento (risulata provento di furto), un revolver Smith & Wesson cal. 357 con relativo munizionamento; una pistola semi automatica marca Beretta con matricola punzonata con relativo munizionamento; un fucile sovrapposto con canne mozzate e relativo munizionamento; 4 giubbotti antiproiettile;18 cartucce calibro 12; 23 cartucce calibro 357; 5 cartucce calibro 38 e materiale per il confezionamento e la vendita dello stupefacente. L’uomo, pertanto, è statoarrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’A.G.