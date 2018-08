GIARRE. Presentazione ufficiale stamani del neo comandante dei carabinieri della Compagnia di Giarre. Il tenente, facente funzioni capitano, Giacomo Claudio Moschella ha assunto il comando lunedì scorso, subentrando al capitano Marcello Mari. Quest’ultimo, che ha lasciato Giarre dopo quattro anni, guiderà la Compagnia di Ferrara, in Emilia Romagna.Il neo comandante Moschella, classe ’84, è originario di Messina. Dopo aver frequentato l’Accademia ed essersi laureato in giurisprudenza, ha prestato servizio come comandante di plotone e insegnante nella Scuola allievi carabinieri di Iglesias. Subito dopo ha assunto per due anni il comando del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Monreale.In questa prima settimana di lavoro, il tenente Moschella si è riunito con i comandanti di tutte le Stazioni della Compagnia ed ha preso contezza delle problematiche del territorio. Nelle prossime settimane inizieranno le visite nei comuni del comprensorio e i saluti istituzionali ai sindaci.