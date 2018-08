Immagini che, in modo impietoso riprendono chi scarica senza ritegno materiale edile; chi i sacchi dell'immondizia; chi getta roba qualsiasi anche solo per sporcare. Filmati eloquenti che parlano chiaro e che inchioda senza appello chi in tutte queste settimane ha alimentato le discariche a cielo aperto disseminate per la città. Attraverso la targa dell'auto si risale al trasgressore al quale viene immediatamente contestata l'infrazione. “C’è una situazione drammatica che non può essere tollerata - spiega il primo cittadino adranita, Pippo Ferrante -: stiamo agendo in modo da scoraggiare tutti quelli che hanno fatto del gettare per strada la spazzatura una vera e propria abitudine. Dobbiamo fermare chi sporca”.In una settimana comminati trenta verbali da 50 euro ognuno. Si è cominciato così e si proseguirà ad oltranza. “Si continuerà fin quando non capirà che la si deve smettere di sporcare a questo modo vanificando così il tentativo di mettere a regime la raccolta differenziata”, conclude Ferrante.