Il sindaco Enzo Bianco ha aperto stamani, in un clima festoso, un nuovo spazio a verde in via delle Ondine, all'angolo con via Plaia. “E' un segno di attenzione – ha detto il sindaco Bianco - per un quartiere antico e operoso che ne aveva un grande bisogno”.L’intero perimetro è illuminato con 40 proiettori che diffondono anche di notte una luce a led che dovrebbe scoraggiare eventuali vandali. Il nuovo spazio, che ha una pavimentazione di monostrato vulcanico e ciottoli di fiume, è inoltre dotato di una rampa di accesso per disabili, di una fontanella, di panchine su cui rilassarsi e muri di contenimento ingentiliti da motivi a rilievo. Il Sindaco Bianco ha affidato simbolicamente l'area agli alunni della vicina scuola Livio Tempesta, plesso Plaia, che lo hanno accolto: “Abbiatene cura – ha detto loro – trattate questo bene, che è di tutti, come se fosse casa vostra e segnalate qualsiasi abuso di cui doveste essere testimoni”.nell'ambito del Piano di recupero e del “Programma integrato di intervento San Cristoforo sud”. Stamattina, all'inaugurazione dello spazio verde erano presenti anche gli assessori ai Lavori Pubblici, Luigi Bosco, alla Scuola Valentina Scialfa e all'Ambiente Rosario D'Agata, all'Arredo Urbano Salvo Di Salvo insieme al presidente della I Municipalità Salvo Romano, al direttore dei lavori Salvatore Persano e a dirigenti e tecnici comunali.