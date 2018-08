L'udienza prevista per oggi è stata rinviata per l'adesione all'astensione dei legali. Intanto il procuratore capo Giovanni Salvi ha delegato a rappresentare l'accusa in aula il sostituto Giuseppe Sturiale, al posto del titolare dell'inchiesta, Lucio Setola, che è stato trasferito nel settore giudicante a Potenza. "Avevamo previsto che la requisitoria fosse tenuta da Setola - ha spiegato il procuratore Salvi - tanto che avevamo chiesto e ottenuto per lui sei mesi di posticipato possesso. Ma lo sciopero degli avvocati ci ha presi in contropiede e non è possibile alcun ulteriore rinvio. Sarà un sostituto esperto e preparato come Sturiale a sostenere l'accusa".Per la seconda inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose, che era nata da uno stralcio dal fascicolo principale, la Procura ha chiesto al Gip l'archiviazione in attesa dell'esito del processo in corso che rappresenta il presupposto per potere sostenere un eventuale procedimento in aula.