al Comune di Mascalucia per una vecchia questione legata ad un abusivismo edilizio in piena area cimiteriale nella frazione di Massannunziata. Si tratta di due immobili realizzati all’interno del vincolo cimiteriale e ancora oggi abitati nonostante fossero già acquisiti al patrimonio del Comune di Mascalucia dopo l’ordinanza del Tribunale che ne sanciva la demolizione. Si tratta di fatti risalenti al 2011. L’inviato Marco Casciari è stato ricevuto dal neo sindaco Giovanni Leonardi, in carico solo da qualche settimana, e dal suo vice Fabio Cantarella (nella foto con la iena Marco Casciari) che si sono messi subito a disposizione per ricostruire l’intero iter amministrativo della complessa faccenda. Il primo cittadino ha anche assunto l’impegno a ricontattare la iena non appena l’iter amministrativo sfocerà in un provvedimento definitivo. Il servizio dovrebbe essere trasmesso nel corso della puntata del prossimo 8 ottobre.