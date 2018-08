per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione in concorso. Sull'auto sulla quale viaggiavano militari dell'Arma hanno trovato un chilogrammo di eroina, per un valore di mercato stimato dagli investigatori in circa 100 mila euro. Sequestrata anche una pistola Beretta calibro 7.65, con il colpo in canna ed altre due cartucce inserite nel caricatore, che era stata rubata il 1 marzo del 2012 dalla cassaforte del Comune di Orio Canavese (Torino), la cui scomparsa era stata denunciata dall'allora vicesindaco. L'arma sarà inviata al Ris di Messina per gli accertamenti tecnico balistici necessari per accertare se sia stata utilizzata in azioni criminose.