La città ha atteso troppo, osservando sconcertata le incompiute. Per questo, siamo certi che il sindaco Enzo Bianco e la sua Giunta ma anche il Consiglio comunale aderiranno alla richiesta Uil di un calendario, un cronoprogramma, sui passaggi per la definitiva attuazione di Piano regolatore, Piano commerciale e Pua Catania Sud, così come per l'avvio dei lavori in corso Martiri della Libertà. Ancor più nitido e stringente deve essere l'impegno a completare tempestivamente quella operazione-verità sulla situazione economica dell'ente che deve finalmente uscire, in un senso o nell'altro, dalla ridda di ipotesi sull'eventuale dichiarazione di dissesto. Chiediamo, quindi, di sapere quando sarà completata la fase di accertamento dei conti pubblici comunali. Su questi punti siamo pronti a un confronto urgente con le istituzioni comunali”.Segreteria della Uil di Catania, al termine della riunione convocata da Angelo Mattone. La Segreteria è composta da Salvo Bonaventura, Francesco De Martino, Cesira Ieni, Saro Laurini, Nino Marino e Fortunato Parisi. L'organizzazione sindacale, rivolgendosi a Enzo Bianco, scrive ancora: “E' certamente comprensibile la preoccupazione dell'amministrazione che vuole evitare alla città altre, fatali, overdose di cemento. Nel Piano di sviluppo e destagionalizzazione della Playa oltre che nel Prg, quindi, si apportino tutte le correzioni nelle previsioni di cubatura, ma si faccia presto e bene individuando precise scadenze. Poi, si consegnino questi strumenti perchè possano assicurare la ripresa dell'edilizia da cui dipende gran parte dell'economia e dell'occupazione cittadina non fosse altro perchè un posto in edilizia ne produce cinque nell'indotto. Per lo stesso motivo, sollecitiamo la soluzione dell'ormai cronica questione di corso Martiri della Libertà e l'accelerazione del confronto con Rfi sul raddoppio ferroviario, opera indispensabile per un parziale riscatto di questo territorio dalla scandalosa arretratezza in fatto di infrastrutture e sistema dei trasporti”.conti del Comune, ma anche un cambiamento nello stile della gestione della burocrazia". "Le voci incontrollate sulla ristrutturazione di macro e microstruttura comunale - prosegue il documento - sono l'esatto contrario della trasparenza e costituiscono ragioni di equivoco nel confronto con le organizzazioni sindacali, che deve precedere ogni soluzione di innovazione e cambiamento, peraltro decisamente sostenuti dalla Uil di Catania".sollecitare ancora il definitivo decollo di Zona franca urbana e ribadire la richiesta di Zona franca per la legalità in città e provincia, ma anche su due temi-chiave del confronto tra Regione e sindacati: la Sanità e il settore agroforestale. “In materia sanitaria – scrive l'organizzazione guidata da Angelo Mattone – rinnoviamo il nostro allarme, condiviso anche dal sindaco Enzo Bianco, sulla prossima chiusura di un Pronto soccorso in centro storico in conseguenza dell'apertura dell'ospedale San Marco a Librino. Catania centro non può essere adeguatemente servita da un solo Pronto soccorso. A proposito di Sanità, inoltre, la Uil etnea condivide e rilancia la denuncia del segretario regionale Uil Medici Fortunato Parisi sulle preoccupanti, evidenti, anomalie nella procedura di selezione dei manager delle Aziende ospedaliere e rinnova la richiesta di annullamento in autotutela di tutti gli atti prodotti sinora”. In materia di agricoltura:e delle Foreste che proprio da Catania era stata lanciata dalla Uila. Nell'apprezzare il fatto che alcune idee-guida Uila per la valorizzazione della Risorsa Forestali siano state recepite dal governo Crocetta, la Uil di Catania conferma la necessità di una definitiva e radicale inversione di tendenza nella gestione di un giacimento professionale e umano che qualcuno, sbagliando, concepisce ancora come un problema e una sacca di assistenza. Non comprendiamo perchè i boschi e la tutela dell'ambiente non possano essere anche in Sicilia, come in altre regioni d'Italia e d'Europa, fonte di ricchezza. E soprattutto di lavoro buono!”.