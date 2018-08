il tifoso del Catania condannato a 8 anni di reclusione per l'omicidio preterintenzionale dell'ispettore di polizia Filippo Raciti, il 2 febbraio 2007, durante il derby col Palermo.Una vera e propria azione di mutuo soccorso: le tifoserie transalpine hanno infatti realizzato un calendario con le foto di curve e striscioni inneggianti a Speziale il cui ricavato, circa 600 euro, è stato inviato all'avvocato Giuseppe Lipera a sostegno delle spese legali del giovane catanese.televisiva tedesca Zdf, che trattava anche della vicenda di Antonio Speziale e della morte dell'ispettore Raciti. Numerose tifoserie tedesche e svizzere hanno deciso di esprimere non soltanto con striscioni esposti nelle curve a sostegno del tifoso del Catania, ma attivando anche una raccolta fondi vendendo calendari realizzati proprio con le immagini riprese negli stadi che sostenevano 'l'innocenza e la libertà' di Speziale.Speziale con l'obiettivo di raccogliere fondi da donare alla famiglia del tifoso condannato per sostenere le spese legali. Il calendario è stato creato con l'aiuto artistico e logistico della casa editrice "Burkhardt & Partner" che gratuitamente si è occupata della realizzazione dello stesso calendario e della spedizione ai sostenitori. In poche settimane sono stati venduti centinaia di copie e sono stati raccolti 600 Euro. I fondi sono stati inviati al legale della famiglia di Speziale, l'avvocato Giuseppe Lipera, come aiuto, ma soprattutto, spiega il difensore del giovane che sta scontando in carcere una condanna definitiva a 8 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, come "segno di sostegno da parte di migliaia di giovani tedeschi e svizzeri che seguono con attenzione gli sviluppi del caso Speziale". (Ansa)