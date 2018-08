Nella tarda serata di ieri, i due giovani si sono recati a bordo di uno scooter presso un esercizio commerciale di Via del Bosco a Mascalucia dove, con i volti travisati e con le armi in pugno, si sono impossessati del registratore di cassa portandolo via fisicamente.sviluppando gli elementi acquisiti, sono riusciti immediatamente ad identificare uno degli autori e il suo domicilio dove, poco dopo, sono stati bloccati entrambi i malfattori. Nella circostanza sono stati sequestrati una pistola giocattolo (fedele riproduzione di un modello in uso alle forze dell’ordine), il registratore di cassa, lo scooter, un casco e una calza di nylon. Gli arrestati sono stati rispettivamente associati al carcere di Piazza Lanza e nel centro di prima accoglienza di via Franchetti così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.