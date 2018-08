Le ristrettezze finanziarie dell’Ente permetteranno, infatti, a soli 560 utenti di poterne usufruire. Un numero decisamente inferiore rispetto ai 718 dello scorso anno. Per questo motivo, erano almeno un centinaio i manifestanti che si sono dati appuntamento stamani sotto Palazzo degli Elefanti. Genitori e bambini assieme. Non sono mancati i momenti di tensione, quando alcune madri hanno tentato di bloccare il traffico dei bus che transitano sulla piazza. Un momento di nervosismo rientrato grazie alla mediazione delle forze dell’ordine.Fa sapere l’assessore, non senza sorpresa: “C’è un ulteriore tavolo di confronto fissato per oggi pomeriggio dopo quello di ieri, per verificare lo stato di una situazione che si presenta già come molto difficile. Bisogna tenere in considerazione la situazione economica lasciata in eredità dalla scorsa amministrazione”. L’assessore assicura però che l’azione dimostrativa di oggi non ostacolerà in alcun modo dialogo in corso: “Assolutamente! Ognuno ha il diritto di manifestare nell’ambito del rispetto delle regole della convivenza civile. Di fronte a questa situazione –sottolinea Trojano- rispetto le opinioni di tutti”.