Una telefonata al 112 ha avvisato i Carabinieri che in via Ceuta di Acicatena c’erano alcuni uomini che si stavano picchiando selvaggiamente. La gazzella dei Carabinieri giunta sul luogo indicato ha sorpreso i quattro in piena lite e con l’ausilio di una pattuglia del Commissariato di P.S. di Acireale ha proceduto all’arresto. Nel tentativo di sedare il dissidio, gli operanti hanno subito una forte resistenza da parte degli “avversari” riuscendo comunque a renderli inoffensivi e a bloccarli. Tutti e quattro sono stati posti ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.