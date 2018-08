. L'uomo è stato colto da un improvviso malore e si è accasciato a terra, mentre era vicino monte Baracca, a Piano Provenzana, in territorio di Linguaglossa. A dare l'allarme è stato un suo nipote che era con lui. I soccorritori lo hanno trovato senza vita. Sul posto sono intervenuti militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, appartenenti al corpo forestale e del soccorso alpino, volontari del Cnsas e personale del 118. E' il secondo ricercatore di funghi che, in poco più di una settimana, muore sull'Etna per cause naturali.