per furto aggravato in concorso. I malviventi hanno spiato e seguito un'anziana 83enne che poco prima aveva prelevato del danaro in contanti da una filiale della Banca Popolare di Novara in Piazza Trento.salita su un autobus di linea urbana è stata presa di mira dai malfattori che con destrezza sono riusciti a sfilarle il danaro dalla borsa scendendo alla fermata di via Carnazza. La povera vittima, accortasi in quell’istante che le era stato sottratto il denaro, ha cominciato ad urlare e la sua richiesta di aiuto è stata raccolta da un carabiniere fuori servizio. Il militare senza alcuna esitazione è sceso dal mezzo e si è lanciato all’inseguimento dei due malfattori bloccandoli per il tempo necessario all’arrivo di una pattuglia della Compagnia di Piazza Dante che ha preso in consegna i due e li ha portati in caserma per procedere al loro arresto. L’azione tempestiva e risolutoria del carabiniere ha suscitato l’unanime plauso di tutti coloro che erano sull’autobus e che hanno assistito all’azione, oltre naturalmente a quello dell’anziana signora. La somma ammontante a circa 1200 euro è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria, mentre i malviventi sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.