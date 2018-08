Una precisa volontà del commissario straordinario Antonella Liotta che ha attivato le procedure per permettere spostamenti agevolati a chi ha accertate difficoltà psico-motorie. “La regolare erogazione del servizio di trasporto scolastico dedicato a persone con patologie invalidanti è ritenuto prioritario da questa amministrazione – ha affermato il commissario Liotta. La decisione di proseguire il servizio, pur con le note difficoltà finanziarie dell’Ente, è stata presa nel rispetto delle precipue competenze dell’Ente in materia e soprattutto per affermare, con atteggiamento paritetico verso le persone da tutelare, il principio di equità in ossequio al diritto allo studio sancito dalla Costituzione italiana”.invece, la presentazione di un’istanza corredata da certificato attestante la residenza del nucleo familiare e la sua composizione. Inoltre, alla domanda dovrà essere allegata una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente (che attesti il grado e la tipologia della disabilità e l’impossibilità di utilizzo del trasporto pubblico) e della fotocopia del documento di riconoscimento. Il modulo della domanda può essere “scaricato” dal sito della Provincia www.provincia.ct.it nella sezione Servizi – Politiche sociali e della famiglia, da dove si accede alla pagina Sportello informativo.