Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 267/2000 è stata nominata, con decreto del presidente della Repubblica del 5 agosto 2013, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone di Teresa Pace, Concetta Puglisi e Roberto Giordano, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune”.Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 216 del 14 settembre, riguardante la “Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Caltagirone”. Il provvedimento prelude all'imminente arrivo, nel municipio calatino, della commissione speciale conseguente alla dichiarazione dello stato di dissesto dell'ente. “Finalmente – commenta il sindaco Nicola Bonanno – si procede nell'iter avviato dieci mesi fa. Siamo fiduciosi che, grazie anche al lavoro della terna commissariale, si possa proficuamente operare per il risanamento e la soluzione delle criticità evidenziate, per il passato, dalla Corte dei Conti”.