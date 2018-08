Oggi, Gregorio Porcaro, non è più sacerdote. E’ sposato ed è padre di due ragazzi. Ad Adrano è intervenuto su invito dell’associazione Mercurio Avanguardia Adrano per testimoniare ciò che è rimasto dell’eredità di don Pino Puglisi: “Con lui c’era un rapporto saldissimo - ha detto -. Uscito dal seminario mi chiese di andare a lavorare con lui a Brancaccio anche se io avevo in mente di fare il missionario e andare in Africa. Poi, mi portò a vosotare le baracche dove viveva tanta gente, tanti bambini. E fu lì che mi convinsi a sposare una causa che mi ha portato, assieme a don Pino, a stare vicino agli ultimi ed ai deboli”.“Quello che avrebbe detto ad ognuno di noi - ha concluso Porcaro - è che ognuno di noi può cambiare il mondo! Così come i miracoli di padre Pino sono stati quelli di togliere tanti bimbi dalla strada e che oggi sono diventati gente stimata”. Relatori dell’appuntamento, Francesco di Mauro del gruppo teatrale Cgs Life di Biancavilla che ha realizzato un musical su padre Pino e che tratta della sua vita prima di trasferirsi a Brancaccio e, dunque, del suo periodo a Godrano paese vicino Corleone. Ad intervenire anche l'avvocato penalista, Nello Pogliese che ha puntato il dito sull’attuale “classe politica che non ha un reale interesse a risolvere le questioni urgenti della nostra terra”.“Quello di oggi è un momento importante. La nostra associazione è già presente a Biancavilla e presto lo saremo con una nostra sede anche ad Adrano. E nel nome di padre Puglisi confermiamo che il nostro scopo rimane quello di educare i giovanissimi alla partecipazione nella società civile”.