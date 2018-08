Lo afferma il vicepresidente del PdL all’Ars, Marco Falcone, che aggiunge: “Tanasi, in tutti questi anni, si è sempre battuto contro i soprusi, la violazione dei diritti dei cittadini e la tutela dei più deboli”. “Già in più occasioni – ha continuato Falcone – il segretario nazionale del codacons si è reso protagonista di concrete azioni tese a salvaguardare la dignità di chi si trova ristretto, denunciando la gravissima situazione in cui versano le carceri siciliane al Comitato Europeo per la Prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti di Strasburgo. Francesco Tanasi – ha concluso Falcone – saprà raccogliere la preziosa eredità di Salvo Fleres e rafforzare quel processo che renda le carceri non luoghi di sofferenza, ma di ravvedimento: strutture in grado di accogliere i detenuti senza mortificarne la dignità, rieducandoli alla vita normale e al successivo reinserimento sociale”.