. Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe Berretta, dopo la decadenza del regime di prorogatio nell'incarico di Salvo Fleres. "Rita Bernardini, esponente storica dei Radicali e donna da sempre molto sensibile alle difficoltà vissute dai più deboli - sottolinea l'esponente del Pd - conosce molto bene i problemi delle carceri siciliane per averle visitate più volte e per essersi occupata a più riprese delle istanze dei detenuti nelle strutture dell'Isola. Sono noti a tutti poi il suo impegno, le sue lotte e le tante iniziative realizzate anche in Parlamento, dal 2008 in poi nella veste di deputata, per la tutela dei diritti dei detenuti e per il miglioramento del sistema carcerario italiano". "Per questo - osserva Berretta - sono convinto che la Bernardini possa rappresentare una garanzia e assolvere con grande professionalità ad un compito così delicato come quello della tutela dei diritti dei detenuti'' . E per questo il sottosegretario alla Giustizia invita il presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, a "dare al più presto una guida a questo importante organismo di garanzia, in modo da non interromperne le attività".