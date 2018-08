Sono approdati al porto, davanti alla stazione marittima, quando l'orologio segnava l'una e dieci. A spezzare il silenzio sono stati i pianti di moltissimi neonati nelle braccia delle proprie mamme: per coprirli dal freddo gli operatori sanitari hanno dato loro coperte e tessuti termici.alle prime luci dell'alba, è stato lanciato un sos e dopo una segnalazione della Guardia Costiera l'imbarcazione è stata avvistata in acque maltesi dal mercantile "N. Loire". Una volta caricati tutti a bordo, la nave è partita secondo le disposizioni della Capitaneria verso il porto di Catania. Una lunghissima traversata quella affrontata da diverse famiglie che sostengono di essere scappate dalla guerra e adesso vogliono raggiungere il Nord Europa.che ha affiancato il natante e sono iniziate le operazioni di trasbordo dei migranti. Sulla motovedetta erano presenti anche infermieri della Croce Rossa e mediatori culturali del Cara di Mineo e della squadra logistica e interpretariato. I primi hanno prestato le prime cure soprattutto ai bambini più piccoli e verificato lo stato di salute delle tre donne incinte. I secondi, invece, rivestono un ruolo importante nel sistema delle operazioni di accoglienza perché hanno permesso ai militari della Guardia Costiera di poter avviare i primi contatti e favorire foto identificazione e riconoscimento."Il posto medico avanzato allestito dalla Croce Rossa - ha dichiarato a LiveSiciliaCatania il vicepresidente del comitato provinciale CRI - prevede due medici e infermieri specializzati in emergenza, 5 operatori medico sanitari di croce rossa hanno raggiunto il mercantile a bordo della motovedetta per valutare in anticipo i casi più delicati".In un secondo momento sono stati assistiti gli adulti di sesso maschile, tutti naturalmente dopo aver avuto assegnato un numero identificativo ed essere stati fotografati.che chiedevano una volta toccata terra era l'acqua. Bicchieroni pienissimi sono stati svuotati dai bimbi in pochissimi secondi, prova dei gravi disagi che hanno subito in questi lunghissimi giorni di viaggio in cerca di speranza. Tra le lacrime c'era il viso di qualche bambino più grande che si guardava smarrito ma con gli occhioni pieni di curiosità tra i volti sconosciuti di oltre 200 uomini tra medici, militari e volontari.Oltre alla Guardia Costiera, a dare supporto i Vigili del Fuoco, i carabinieri, la squadra mobile e la guardia di Finanza. Presenti i più alti vertici della Questura con il vicecapo di Gabinetto Giovanni Signer e il dirigente della squadra mobile Antonio Salvago. Presente, anche il neo-comandante provinciale dei carabinieri, Alessandro Casarsa, di fatto alla sua prima uscita ufficiale.di Aci Castello, luogo concesso come struttura di accoglienza dalla Provincia di Catania. A dare manforte per il lavoro organizzativo anche il Comune di Catania: presenti il vice sindaco di Catania Marco Consoli e l'assessore ai servizi sociali Fiorentino Trojano. La priorità sarà quello di trovare centri per ospitare i minori e le mamme. Il Cara di Mineo ha curato anche il servizio mensa servendo pasti caldi al palazzetto della frazione di Cannizzaro.sono presenti magari gli scafisti o altri soggetti legati all'organizzazione criminale che gestisce questi fiorenti traffici di esseri umani. Nell'ultima conferenza stampa proprio il procuratore Giovanni Salvi aveva parlato del giro d'affari di questo fenomeno che poteva rappresentare un guadagno di quasi 2000 euro a migrante.