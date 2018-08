Questo uno degli effetti del violento temporale che si è abbattuto questa mattina sulla fascia orientale dell'Isola. Un nubifragio che ha colpito Catania sin dalla tarda serata di ieri. E' stata infatti una notte "caldissima" per i Vigili del Fuoco che sono stati chiamati per numerosi interventi in città e nella provincia.Diverse automobilisti sono rimaste in panne: le strade si sono trasformate in veri fiumi in piena e l'acqua ha superato di diversi centimetri i livelli di guardia. La situazione, hanno riferito dalla Sala Operativa di VIa Cerase Beccaria - è tornata alla normalità dopo le 8.30 quando il tempo è migliorato.i le condizioni meteo nell'isola almeno dino a domani dovrebbero essere stabili.