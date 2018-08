Il Cavaliere e primo tifoso dei rossoazzurri, Angelo Massimino quando parlava di quell’amalgama che non si sapeva dove andarlo a comprare ma al quale il presidentissimo avrebbe fatto sottoscrivere volentieri un contratto a vita. Quell’amalgama che oggi, in casa etnea, si reclama per mettere a posto le cose. Troppo brutto questo Catania per poterlo definire ed allora finisce che i nuovi innesti riescano a diventare un mezzo alibi per spiegare perchè le cose non girano. Ma l’alibi è troppo debole. Lo è già solo per il fatto che della formazione scesa in campo a Livorno le “facce nuove” rispetto alla stagione scorsa erano appena tre: Biraghi, Plasil e Tachtsidis. Per il resto, gli 8/11 ricalcavano gli stessi uomini che Maran ha impiegato nel campionato dell’ottavo posto.Tachtsidis non è Lodi, nè per personalità nè per caratteristiche: al calciatore greco va chiesto di fare da cerniera tra difesa e attacco ma finora c’è riuscito solo a sprazzi. Intendiamoci: è dalla linea mediana che può partire il salto di qualità dei rossoazzurri. E’ lì, soprattutto lì, che Maran è chiamato a lavorare. E, poi, va ammesso senza alcun timore che manca l’uomo del guizzo. Della zampata. Quello che con un calcio da fermo o con un’intuizione ti risolve la partita. Ecco, perchè il problema non sta nel numero di giocatori ceduti ma nella loro qualità. E Lodi e Gomez non si sostituiscono con uno schiocco di dita.Ma, lo abbiamo già detto, occorrerà pazienza perchè questa squadra deve maturare e ritrovare l’orgoglio . Che è ben altra cosa dell’amalgama.