si è spezzata per sempre in una tragica notte che ha visto la sua moto schiantarsi contro un suv all’incrocio tra via Umberto e via Colonna a San Gregorio. Un impatto violento quello tra il suo mezzo ed una Hunday Santa Fè guidata da un uomo di mezza età. Uno scontro che non ha lasciato scampo allo sfortunato 26enne che viveva ad Aci Sant’Antonio con la madre. Il giovane, dopo l’impatto, è rimasto riverso a terra senza dare alcun segno di vita: i medici del 118 lo hanno soccorso in mezzo ad una pozza di sangue.Sul posto, per i rilievi del caso i carabinieri della Compagnia di Gravina.