La donna, trasportata al nosocomio in pericolo di vita, con emorragie in atto, ha dato alla luce una bambina di 2,6 kg. Secondo quanto riferito dal gruppo aeronavale della Guardia di Finanza di Messina, madre e figlia sono in buone condizioni di salute. Dopo un periodo di osservazione sono state trasferite al reparto di neonatologia dell’ospedale etneo. La Guardia di Finanza riferisce che i migranti sbarcati nel porto di Siracusa risultano essere 158, di cui 94 uomini, 20 donne e 44 minori.