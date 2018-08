Meglio dimenticare, ed in fretta, questa maledetta domenica di Livorno.Giornata di straordinari in in un match in cui la retroguardia rossoazzurra ha imbarcato acqua da ogni parte.Pasticcia con Andujar e regala il raddoppio ai padroni di casa. Peccato, perchè non aveva sfigurato.Fascia di capitano in assenza di Izco. In avvio ha subito la palla gol che avrebbe sbloccato, e chissà forse deciso, la sfida.Buono il primo tempo ma scompare del tuttonella ripresa.Diciamo che non è stato un debutto da sogno. I suoi numeri deve mostrarli tutti. Ed a Livorno è stato impreciso in parecchie circostanze.Dopo la cessione di Ciccio Lodi, il salto di qualità dei rossoazzurri finisce col dipendere (anche) da lui. Prima comincia a girare e meglio è per tutti. Dal st 21’Per nulla concreto.Sarà che non è al massimo della forma. Ma Almiron deve ancora tornare ad essere Almiron.Nei primi dieci minuti sembra pimpante. Poi, viene marcato in maniera asfissiante e di lui non si avranno più notizie.La consueta generosità non gli regala alcun gol. Coglie una traversa in rovesciata davvero spettacolare. Predica nel deserto. E’ l’ultimo ad arrendersi.Qualche buon guizzo e nulla più.