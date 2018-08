Il gruppetto si trovava lungo la riva del fiume Simeto nel tratto che bagna ed attraversa il territorio di Bronte: siamo in contrada Placa Torre, impervia zona di campagna. Si era a pescare, si diceva. Poi, un paio di loro decidono di "avventurarsi" per un bagno sulle acque del fiume assecondando una improvvisa calura e lì accade la tragedia. Uno dei due, si tratta del 32enne romeno ma residente a Maletto, Aurel Acatrinei, non risalirà più a galla. Il suo corpo prima viene dato per disperso, poi si capisce è finito annegato.La dinamica della tragedia resta da definire. Il 32enne si era immerso in un punto dove l’acqua del fiume scorre lenta e ad una profondità minima. Più avanti, però, si raccoglie come in una grande vasca e si fa, invece, profonda: il corpo privo di vita del 32enne è stato raccolto proprio in fondo a quella sorta di laghetto che si viene a creare naturalmente. Una morte avvenuta molto probabilmente per una pesante ferita riportata al collo: in pratica, il tuffo in acqua si sarebbe concluso con un violento impatto sul letto del fiume. Una fine terribile. Una fine atroce e senza scampo.