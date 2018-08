Da quanto si è appreso, la catena della motosega si sarebbe rotta all'improvviso sbattendo più volte violentemente contro il viso del giovane e nella parte superiore del corpo. Alcuni familiari, hanno immediatamente portato il giovane al pronto soccorso dell'ospedale Castiglione Prestianni, dove i medici, vista la gravità delle ferite, hanno però predisposto trasportato del malcapitato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sarebbe stato necessario l'impiego dell'elisoccorso che però - come si sa - non decolla in ore notturne. Il giovane si trova ricoverato presso il reparto di chirurgia plastica. Le sue condizioni sono serie, e i sanitari sono in attesa di esami più approfonditi per poterlo sottoporre ad intervento chirurgico: ha riportato profonde ferite su tutto il volto.