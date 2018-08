Dario Sciuto, giovane ma esperto subacqueo giarrese, è deceduto ieri pomeriggio durante un’immersione in apnea nelle acque antistanti il porticciolo di Torre Archirafi., un 29enne di Giarre, lo ha trovato privo di sensi a circa cinque metri di profondità ed a meno di cento metri dalla costa. Il ragazzo lo ha quindi trascinato con sé fino alla riva, cercando di richiamare nello stesso momento l’attenzione dei passanti sul lungomare. Dopo averlo tirato fuori dall’acqua ha tentato disperatamente di strapparlo alla morte, praticando le manovre di rianimazione. Ma a nulla sono valsi i tentativi. I sanitari del 118 al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso., che hanno avviato le indagini su delega della Procura di Catania. Con loro anche i carabinieri di Riposto, che hanno prestato il necessario supporto. L’accesso alla riva, con il corpo del ragazzo, è stato subito transennato per evitare il passaggio dei numerosi curiosi affollatisi. I militari hanno raccolto la testimonianza del 29enne, visibilmente sotto schock, che si trovava in acqua con la vittima.Dopo una prima fase in cui sono rimasti vicini, si sarebbero allontanati l’uno dall’altro. Intorno alle 17 il 29enne, non avendolo più visto riemergere, ha iniziato a cercarlo, ritrovandolo presumibilmente già senza vita. Da una prima ispezione superficiale della salma non sarebbe emersa traccia di violenza. I soccorritori avrebbero parlato di evidenti segni di annegamento. Ma il titolare delle indagini, il sostituto procuratore Alfio Gabriele Fragalà, ha disposto il trasferimento del corpo all’obitorio dell’ospedale Garibaldi, dove sarà eseguita un’ispezione più accurata dal medico legale. Solo in caso di segni sospetti sul corpo sarà eseguita l’autopsia. Al momento però tutto lascerebbe pensare ad un fatale incidente dovuto ad un improvviso malore.l’arrivo straziante dei familiari, rimasti chinati sul corpo del 19enne, piegati dal dolore, per alcuni lunghissimi minuti. Alle 20 e 45 la salma è stata caricata sul carro funebre.Sulla bacheca facebook di Dario Sciuto, brillante studente di Scienze biologiche all’Università di Catania, sono già numerosi i messaggi di cordoglio ed incredulità degli amici.