a un rispetto rigoroso delle norme del codice della strada, evitando in particolare la sosta in doppia fila o in prossimità di incroci, per non compromettere la fluidità del traffico.Nella città di Roma, per esempio, è previsto un aumento delle code del 300% e a Milano sono previsti rallentamenti per complessivi sessanta chilometri.ci saranno sulla strada, fin dalle sei del mattino e nei vari turni, oltre cento vigili urbani. Inoltre sei carri attrezzi saranno dislocati lungo le principali direttrici di traffico, in particolare lungo la circonvallazione, per evitare le soste in doppia fila.