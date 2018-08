Nei mesi scorsi c'era stato l'impegno dello stesso Procuratore di Catania Giovanni Salvi che aveva illustrato i notevoli miglioramenti

dichiarato a LiveSiciliaCatania dagli esponenti dei Radicali e dal Garante dei Detenuti Salvo Fleres lo scorso luglio.

"Avevo letto sui giornali della situazione di degrado e inciviltà - dichiara a LiveSicliaCatania la portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle - che ho voluto constatare di persona in quali condizioni versava la struttura penitenziaria e devo dire che la mia visita ispettiva mi ha lasciato sorpresa".che erano stati attuati in ordine strutturale ma anche per arginare il fenomeno delle "porte girevoli" causa principale del "sovraffollamento carcerario".permettendo così che in ogni cella dove prima stavano anche in 10 ora vivono 6 - 7 detenuti. Inoltre ho visto una struttura abbastanza pulita e organizzata. Nella mia visita sono stata accompagnata dal vicedirettore che mi ha anche illustrato le varie iniziative di reinserimento lavorativo e sociale dedicate ai detenuti". Una posizione, dunque, che si allinea a quella prospettata da Salvi, e che si contrappone a quanto inveceNessuno ha la bacchetta magica, ma va constatato che qualcosa si sta muovendo sulla giusta linea. "Il nostro impegno in Parlamento - aggiunge - è quello di attenzionare i contenuti del cosiddetto decreto Svuota Carceri"."E' nostro intento capire come vengono gestite le risorse - aggiunge - e non solo per questo istituto penitenziario. Ho in cantiere nuove visite ispettive nel carcere di massima sicurezza di Augusta e in quello di Bicocca, è importante guardare e toccare con mano come è gestito e amministrato il sistema carcerario in Sicilia".