desidera chiarire che i sequestri preventivi hanno avuto ad oggetto -esclusivamente- beni di proprietà dei signori Angelo e Maria Ercolano. Il patrimonio della Sud Trasporti s.r.l. è rimasto estraneo ai sequestri e non è stato per nulla intaccato, così come l’operatività della società.La vicenda oggetto del giudizio, nell’ambito della quale è stato disposto il sequestro dei beni personali dei signori Angelo e Maria Ercolano, concerne -essenzialmente- l’interpretazione giuridica da dare ai rapporti e ai contratti intercorsi con una cooperativa (con sede a Palermo) che aveva, alcuni anni addietro, effettuato prestazioni in favore della Sud Trasporti s.r.l.Non è in contestazione l’effettuazione dei servizi nè tanto meno il mancato pagamento dei tributi da parte della Sud Trasporti s.r.l. Giova ribadire che, anche secondo l’accusa, non vi è un solo trasporto che non sia stato realmente effettuato e fatturato.Siamo fiduciosi del fatto che i signori Angelo e Maria Ercolano vedranno riconosciute -nelle competenti sedi giudiziarie- le loro ragioni. La Sud Trasporti s.r.l. continua, ovviamente, regolarmente la propria attività.