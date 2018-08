Immediato l'intervento dei vigili urbani che hanno delimitato la zona dell'incidente procedendo con le foto di rito.Lo scontro, violentissimo, è avvenuto nella via Macello, arteria che collega il viale Alcide de Gasperi con la via Etnea. Una strada a doppio senso che ha però una corsia completamente occupata dalle auto in sosta; per questo, in prossimità delle curve, i rischi sono altissimi. Il ciclomotore, diretto verso il viale Alcide de Gasperi, subito dopo la curva, è stato sbalzato dalla macchina che procedeva in direzione opposta.In meno di 15 minuti l'ambulanza è giunta sul posto, il giovane centauro, in stato di shock, è stato adagiato sulla barella e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Secondo le prime indiscrezioni, avrebbe riportato diversi traumi.Le arterie secondarie di Mascalucia sono da tempo teatro di numerosi incidenti, in particolare la via Macello e la via Etnea “bassa”, dove, grazie all'assenza di dossi artificiali, auto e moto procedono a velocità sostenuta. I residenti da tempo chiedono che la via Macello diventi a senso unico.