hanno arrestato in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare il pregiudicato gravinese26 anni, per furto aggravato in concorso.quando un noto medico di Battiati ha denunciato il furto di materiale informatico ed elettromedicale. Gli investigatori, grazie all’attività compiuta dal personale specializzato nei rilievi e investigazioni scientifiche sono riusciti a risalire all’identità di uno dei ladri.) sulla scena del crimine sono state pienamente condivise dal G.I.P. del Tribunale di Catania che ha emesso il provvedimento nei confronti dell'arrestato. Intanto le indagini continuano per individuare il complice.L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dall’Autorità Giudiziaria.