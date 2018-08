Dopo i sold out registrati nella prima parte del Tour, i Modà si preparano a ripartire con un nuovo capitolo del “Gioia Tour 2013” e saranno in Sicilia, ad Acireale, il 19 ottobre. La tournée, prodotta da F&P Group ed Ultrasuoni, partirà il 5 ottobre dal PalaOlimpico di Torino. La data al Palasport di Acireale è organizzata da Giuseppe Rapisarda Management. “Kekko” Silvestre, Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Enrico Zapparoli (chitarra acustica), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) sono pronti a riprendere il loro “viaggio” nelle città più importanti d’Italia e regalare ai fans una nuova avventura live.La proposta rock e melodica del gruppo è condivisa, da sempre, da un pubblico formato da più generazioni ma unite dalla stessa identica passione. Nei live, i Modà, sono espressione di energia pura e di grande forza emotiva. Sul palco c’è un interscambio continuo ed è tutto lì il segreto del successo.; un lavoro in cui l’amore è coniugato in tutte le sue forme: dichiarazioni, sofferenze, appelli, speranze, illusioni e preghiere. Nella playlist troveranno spazio brani “vecchi” e nuovi, già entrati tra i classici della musica italiana: “Come in un film”, “Sono già solo”, “Come un pittore”, “Tappeto di fragole”, “Urlo e non mi senti” (scritta da Kekko per Alessandra Amoroso), “Come l’acqua dentro il mare”, la sanremese “Se si potesse non morire” e tante altre per oltre due ore di musica.