RIPOSTO - L’atrio di Palazzo Vigo a Torre Archirafi ospiterà domani sera, 15 settembre, a partire dalle 21, il concerto per pianoforte e viola del duo Viale Rocchi. Si tratta dell’ultimo concerto che si terrà nel settecentesco palazzo del borgo marinaro, tra quelli inseriti nel cartellone estivo Riposto Summer Events, allestito dal sindaco di Riposto Enzo Caragliano e dall’assessore al Turismo e allo Spettacolo Gianfranco Pappalardo Fiumara.Alessandro Viale, musicista poliedrico, studia musica dall'età di sette anni e si diploma in Pianoforte, Composizione, Direzione d'orchestra, conseguendo il Biennio in Clavicembalo. Si è laureato con lode in Fisica, con una Tesi in Acustica Musicale, presso l'Università La Sapienza di Roma.Vanta collaborazioni con l'Orchestra Giovanile di Roma e con l'Orchestra MuSa dell'Università La Sapienza di Roma. È pianista, inoltre, nell'A.R.T. Musica di Roma, di Romualdo Savastano.Come direttore ha debuttato a Taranto nel 2009, nella stagione degli "Amici della musica Arcangelo Speranza". Tra le principali direzioni "Pierino e il lupo" di Prokofiev, al teatro Traiano di Civitavecchia, "Le nozze di Bacco e Arianna" al Festival Paisiello di Taranto, e l'opera "Gitana" al teatro comunale "Cilea" di Reggio Calabria.Porta avanti un'intensa attività di musica da camera con diverse formazioni, ottenendo primi premi in concorsi nazionali e internazionali.Ricco anche il curriculum artistico di Matteo Rocchi, talentuoso violista, che all'età di 14 anni entra in Conservatorio sotto la guida del Maestro Paris e successivamente del Maestro Burton, diplomandosi nel 2012 con il massimo dei voti.Nel 2007 vince l'audizione per entrare a far parte dell'orchestra giovanile italiana e nel 2008 entra a far parte dell'orchestra dei migliori allievi del conservatorio Santa Cecilia, vincendo la borsa di studio.