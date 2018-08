Tragedia a Riposto, muore sub di 19 anni

A trovare il corpo esanime del ragazzo adagiato sul fondale, un amico con cui si era immerso intorno alle 15 e che, avendolo perso di vista, ha iniziato le ricerche trovandolo privo di sensi. Una volta riportato in superficie, però, Dario Sciuto era già privo di vita, come constatato poco dopo, intorno alle 18,00, dai sanitari del 118 che hanno raggiunto il luogo della tragedia. Sul posto, la Guardia Costiera e i Carabinieri. Gli inquirenti stanno valutando se eseguire l'autopsia sulla salma del sub.