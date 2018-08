Pietro Agen: "Fatto gravissimo"

Pietro Agen, presidente di Confcommercio Sicilia commenta l'operazione delle Fiamme Gialle che ha portato al sequestro di tre milioni di euro di beni a due aziende di trasporto, tra cui la Sud Trasporti di Angelo Ercolano.Una polemica riaccesa oggi da una nota di Confindustria in merito al caso della scelta anti pizzo del presidente degli industriali di Trapani. "Agen - scrivono - piuttosto che cercare argomenti per delegittimare chi denuncia, guardi all'interno della sua associazione. E se trovasse tra i suoi iscritti o i dirigenti un rappresentante di una famiglia notoriamente mafiosa, come gli Ercolano di Catania, farebbe bene a liberarsene.anche perchè dagli elementi investigativi raccolti (almeno da quello che ho appreso dalle informazioni di stampa) sembra ci siano dei gravi indizi di colpevolezza in merito alle fatturazioni false., anche perchè per ovvi motivi si tratta di un'azienda che è sotto la lente di osservazione della giustizia, quindi se fosse accertata la loro colpevolezza sarebbero doppiamente colpevoli ma avrebbero dimostrato anche di tenere un atteggiamento stupido".Non perchè il reato non sia grave ma perchè, almeno a mia memoria, non me ne ricordo per altre aziende. Penso che se si fosse anche chiamata Parmalat non ce ne sarebbe stata una"."L'evasione fiscale, purtroppo, è una brutta abitudine tutta italiana che è stata per molti anni sottovalutata. Le prove di instaurare un controllo con la Svizzera per controllare la grossa mole di denaro "nero" che arriva dall'Italia la dicono lunga su quanto sia radicato questo reato nel tessuto imprenditoriale italiano. Io mi vanto di pagare le tasse fino all'ultimo centesimo e mi incavolo quando gente più ricca paga meno tasse di me.