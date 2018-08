L'assessorato regionale della Famiglia , delle Politiche sociali e del Lavoro, ha infatti comunicato ai Centri per l'impiego la sospensione immediata della decretazione e conseguenti inserimenti dati, sui siti dell'INPS e di cassintegrazione, e mobilità in deroga. Proseguirà intanto la stipula dei verbali istituzionali di concessione che contengono i dati dei lavoratori in mobilità e la relative somme da erogare. Secondo la Regione, tutto ciò sarebbe causato dal semplice monitoraggio delle risorse disponibili."ciò significa che mentre rimane inalterata la possibilità di stipulare i verbali, viene meno la possibilità di decretarli e dunque di inserire i dati sui siti INPS e quindi rimangono incerti i tempi per la conseguente eventuale corresponsione dell'indennità ai lavoratori. Le ragioni vere che stanno alla base di questa sospensione però non sono chiare, ed è necessario che venga fatta immediatamente chiarezza e che vengano rimossi i blocchi di qualsiasi natura essi siano. Non è concepibile che migliaia di lavoratori in attesa, che già versano in condizioni di grave difficoltà economica e sociale, siano penalizzati da questo ulteriore blocco. Con gli strumenti ed i mezzi a disposizione è illogico che i monitoraggi debbano per forza avvenire al prezzo di una sospensione delle attività a meno che le ragioni di fondo siano diverse. A questo punto è indispensabile che si faccia chiarezza".