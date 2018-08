Ieri notte, durante un servizio di controllo, una pattuglia di Carabinieri ha notato due individui a bordo di una Lancia Y che trainavano una Fiat Panda in viale Odorico da Pordenone. I militari hanno intimato l’Alt al conducente della Lancia Y il quale ha prima rallentato la marcia dando l’impressione di volersi fermare, ma ha immediatamente accelerato non appena si è avvicinata la macchina dei carabinieri che ha speronato.: i carabinieri sono riusciti a bloccare la Lancia Y. Cardia una volta acciuffato si è divincolato e prima di essere arrestato è stato protagonista di una colluttazione. Fasi concitate che hanno permesso al complice alla guida di darsi alla fuga per le vie limitrofe.Le indagini sono tuttora in corso al fine di indentificare il fuggitivo. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.