L'apertura della struttura, fissata per il 5 ottobre, è frutto della convezione siglata tra Fiat Group, Azienda ospedaliera Cannizzaro e Auspica Onlus (Associazione Unità Spinale Cannizzaro). Il Centro, il terzo nel Sud e il 19/mo di Fiat in Italia, intende accompagnare le persone con disabilità al conseguimento dell'idoneità fisica al fine di ottenere più agevolmente la patente speciale di guida.'Valutatore di Capacità Residue' (Vcr), messo a disposizione da Fiat nei locali dell'Unità ed effettuare vere prove di guida in un circuito protetto su vetture appositamente allestite. Il Centro offrirà anche informazioni legislative e dati tecnici sia sulle vetture sia sugli adattamenti per la guida e il trasporto di persone con disabilità. Tutte le prestazioni saranno fornite gratuitamente e senza impegni nei confronti di Fiat. Punto di riferimento e supporto concreto per la persona disabile, il Centro aiuterà l'utente nell'iter che si troverebbe ad affrontare per conseguire, uscito dall'ospedale, la patente B speciale, o per testare nuovi adattamenti, e consentirà anche ai medici di individuare programmi di riabilitazione mirati al miglioramento di deficit motori per la sicurezza di guida. (Ansa)