39enne e Giuseppe Viglianisi, 46enne, con l'accusa di ricettazione in concorso. I militari, inoltre, hanno arrestato il pregiudicato catanese Cristian Franceschini, 22enne, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.I militari si sono insospettiti quando, durante un servizio di controllo nei quartieri cosiddetti a rischio, hanno notato i 2 fermati in Via Ss. Assunta; il primo era a bordo di un autocarro e l'altro faceva da "battistrada" con un ciclomotore. Una volta fermato il tir hanno immediatamente scoperto che il mezzo era stato rubato rubato il giorno prima a Santa Teresa di Riva (ME). Tutto questo mentre un'altra pattuglia di carabinieri inseguiva il centauro. Il motociclista è stato acciuffato nei pressi di via Villascabrosa. Tra questa strada e via Moncada i militari hanno trovato altri due autocarri trafugati in tempi diversi in provincia di Palermo e Messina.quando si è presentato davanti all’ingresso della caserma di Piazza Dante per ostacolare le procedure di fermo di uno dei due uomini. Franceschini ha colpito con calci e pugni la gazzella e ha iniziato a minacciare i militari.Gli autocarri ritrovati (valore commerciale di circa 150mila euro) sono stati restituiti ai legittimi proprietari. I due fermati sono detenuti nel carcere di Piazza Lanza, mentre il 22enne arrestato è stato posto ai domiciliari.