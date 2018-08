, per tentata estorsione aggravata in concorso. Le indagini sono iniziate nel novembre del 2012 quando un un grossista del settore alimentare, vittima di una tentata estorsione, ha deciso di denunciare tutto ai Carabinieri temendo delle ritorsioni. Secondo il racconto due individui, in nome e per conto del clan “Santapaola”, hanno tentato di estorcergli del denaro e della merce con fare palesemente minaccioso.. Gli investigatori, in perfetta sinergia con la Procura Distrettuale della Repubblica, sono riusciti ad identificare uno dei malfattori grazie ad alcune testimonianze e all’analisi dei filmati registrati dalle telecamere dell’impresa.delineato è stato pienamente condiviso dal Gip di Catania che ha emesso il provvedimento restrittivo nei confronti di Antonino. Sono in corso ulteriori indagini per l’individuazione del complice. L’arrestato è detenuto nel carcere di Piazza Lanza.