Le novità sulla spinosa questione sono state illustrate dal commissario straordinario della Provincia, Antonella Liotta, in un apposito incontro organizzato dal coordinatore della Task Force lavoro della Provincia, Totò Leotta, e al quale hanno partecipato i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, il presidente della Pubbliservizi, Vittorio Lo Presti, e diversi soggetti interessati all’argomento.L’apertura di nuovi scenari lascia ben sperare. Da una prima interpretazione della sentenza della Corte costituzionale si evince che la Legge Monti è andata oltre i limiti delle direttive comunitarie. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli, con riferimento alle Regioni a Statuto ordinario, superando così le criticità insite nelle disposizioni normative oggetto del ricorso e riconoscendo che le società in house perseguono l’interesse pubblico nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e del mercato. Nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale posta da alcune Regioni a Statuto speciale, tra cui la Sicilia, la Consulta evidenzia la non applicabilità dell’articolo 4 del Dl 95/2012 come convertito con legge 135/2012, e quest’ultimo in virtù delle norme di salvaguardia poste a tutela della loro specialità legislativa in materia di modalità di gestione dei servizi. Anzi, argomenta la Corte, la disciplina dettata dall’art. 4 non interviene nella materia della concorrenza, che com’è noto è di competenza esclusiva dello Stato, quanto piuttosto in materia di gestione dei servizi che il titolo V della Costituzione attribuisce alle Regioni.In questa fase di transizione si dovrà puntare alla riqualificazione e alla formazione del personale della società, partendo dalla realizzazione di un “Manuale operativo del controllo analogo” attraverso il quale sarà possibile focalizzare meglio criticità e virtù dell’azienda partecipata della Provincia.che dovrà puntare all’offerta di prestazioni differenziate per essere competitiva e per soddisfare la richiesta del mercato, tenendo conto del panorama dei nuovi assetti che si creeranno a seguito dell’abolizione delle Province e dell’attribuzione delle loro funzioni ad altri enti o organismi”. Diversi gli autorevoli interventi al termine dei quali la Task Force, di concerto con il commissario straordinario della Provincia e il rappresentante legale della Pubbliservizi, ha stabilito di capitalizzare le informazioni acquisite con la costituzione di un tavolo tecnico propositivo".