direttore dell'Ufficio Sud Europa del Dipartimento Internazionale del Comitato centrale del partito comunista cinese, incontrerà oggi nel Palazzo degli Elefanti il sindaco di Catania Enzo Bianco e alcuni degli assessori della sua giunta nell’ambito di un programma di scambi culturali ed economici.La delegazione giungerà in Municipio alle 15 e il Sindaco, con l'assessore alle relazioni internazionali Orazio Licandro, accoglierà gli ospiti. Nel salone Bellini ci saranno il commissario della Provincia Antonella Liotta, il vicesindaco Marco Consoli e gli assessori Valentina Scialfa (marketing del territorio), Angela Mazzola (attività produttive) e Giuseppe Girlando (cooperazione economica).Alle 15,50 il Sindaco, gli assessori e la delegazione cinese si recheranno in sala Giunta per una serie di colloquio. Al termine dell’incontro si svolgerà una breve conferenza stampa del Sindaco.Intorno alle 16.30 si svolgerà poi, sempre in sala Giunta, un Incontro allargato anche al mondo produttivo (Camera di Commercio, Confindustria, Rete Imprese per l’Italia, Sac, Autorità portuale).Dopo la visita in Comune, alle 17, 30, la delegazione, accompagnata dall’assessore Licandro, si recherà prima nell’Università per incontro con il Rettore Giacomo Pignataro, poi (alle 18,30) nel Teatro Antico, dove ci sarà la direttrice del Parco Archeologico Maria Grazia Branciforti, e infine (alle 19,15) nel Teatro Massimo Vincenzo Bellini. Qui la delegazione sarà accolta dal commissario straordinario Alessandra Di Liberto, dalla Sovrintendente Rita Gari Cinquegrani e dal direttore Artistico Xu Zhong. Sarà presente all’incontro anche il direttore dell’Accademia di Belle arti di Catania Virgilio Piccari.