Tale funzione, è assegnata, dal legislatore nazionale, e, da poco più di un anno, da quello regionale, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che “dovrebbe” essere il “soggetto esclusivo di riferimento” delle regioni per il soccorso sanitario in ambiente impervio.si registra un assordante silenzio da parte dell’amministrazione regionale, su tale problematica. Quasi non esistessero né montagne, né incidenti in montagna. Eppure, la dinamica dell’ultimo tragico episodio, lascia poco spazio all’immaginazione: L’elicottero del 118, sprovvisto di verricello, e di Tecnico di Elisoccorso ( figura specialistica del CNSAS), ha dovuto sbarcare il medico e poi atterrare poco lontano e l’ambulanza, comprensibilmente, ha pure avuto grosse difficoltà a raggiungere la zona impervia.dove il Soccorso Alpino è implementato nel sistema 118, l’elicottero cala con il verricello l’equipe sanitaria e tecnica, e procede all’immediato trasferimento del ferito, ove le condizioni cliniche lo consentano. In Sicilia si attende l’ambulanza, ovvero, gli abilissimi piloti del 118 sono costretti a fare acrobazie per garantire comunque un atterraggio, in zone spesso “ostili”.Ma, gli appelli in tal senso del CNSAS Sicilia, reiterati costantemente, per fornire un soccorso sanitario in ambiente impervio professionale, come previsto, lo ribadiamo, dalla normativa nazionale e regionale, continuano a cadere nel vuoto…e senza verricello.1. Mai andare in battuta da soli;2. Non avventurarsi nei boschi in condizioni fisiche precarie:3. Avvisare comunque parenti ed amici sulle zone di battuta.