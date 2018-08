E’ accaduto a Maletto, nel demanio forestale di Bosco Chiuso. Carmelo Torrisi, 79 anni di Mascali, era andato insieme al fratello e a un amico in cerca di funghi. Intorno alle 8,30 – 9,00 i tre erano per i boschi, a circa 1300 metri di altitudine, quando il 79enne si è improvvisamente accasciato.Sul posto è giunto l’elicottero del 118, che a causa del terreno impervio, ha fatto scendere medico e infermiere senza atterrare, e poi fermarsi su uno spiazzo più a valle. Disagi anche per l’ambulanza del 118 di Bronte, che è arrivata con alcuni minuti di ritardo per il sabotaggio del cancello demaniale di Bosco Chiuso, dove ignoti, hanno bloccato i lucchetti con dell’Attak,che dopo vari tentativi sono stati rotti.oltre all’agente tecnico del posto, e alcuni operai che lavoravano in zona. Tutto è stato inutile, all’arrivo del medico e dei soccorsi, Torrisi era già deceduto, e a nulla sono valsi i tanti tentativi effettuati per rianimarlo. Dietro disposizione del Magistrato, la salma è stata restituita ai parenti.