Ieri sera, durante un servizio antidroga a San Cristoforo, i militari hanno notato l'uomo in Piazza Caduti del Mare mentre cedeva delle bustine ad occasionali acquirenti. Bloccato e perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 5 dosi di marijuana e di 180 euro, ritenuti il parziale provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.